Yusuf Şimşek'ten Beşiktaş iddialarına cevap

Beşiktaş'ın Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşadığı dönemde takıma büyük katkı yapan Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı takımın son durumunu değerlendirdi.

Radyospor'a konuşan Yusuf Şimşek, "Beşiktaş’tan bu sezon herkes şampiyonluk bekledi. Fakat Avrupa maçları ve form tutamayan oyuncuların olması bu ihtimali zora soktu. Oğuzhan Özyakup’tan daha çok etki beklerdim. Vagner Love, beklentileri karşılayamadı. Caner Erkin’in sakatlanması Beşiktaş’a çok zarar verdi. Caner, bana göre Türkiye’nin en iyi sol beki" dedi.

"GÖREV ALMAK GÖNLÜMÜZDE VAR"

Şimşek hakkında çıkan, 'Beşiktaş’a yardımcı antrenör olacak' iddialarına ise şu cevabı verdi: "Bunu benim konuşmam doğru olmaz. Bunu yönetim ve Şenol Hoca gerektiği zaman açıklar. Şampiyonluk yaşadığımız camiada görev almak gönlümüzde her zaman vardır"

Beşiktaş'ın amacı Avrupa Ligi’ni kazanmak Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarına başladığını ifade eden Yusuf Şimşek, siyah-beyazlıların yeni sezonda UEFA Avrupa Kupası'nı alabileceğini söyledi.

Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: "Şenol hoca, tecrübeli bir hoca şimdiye kadar bence çoğu işini çözmüştür. Avrupa Kupası’nda daha az para kazanılacak buna göre transferler yapılacaktır. UEFA Avrupa Kupası şampiyonluğu neden olmasın? Bunu Galatasaray başardı, Beşiktaş da yapabilir. Anderson Talisca’nın yerine alınacak oyuncu bellidir. Talisca, M. United’a gidecek. Bundan 15 gün önce İsviçre’ye gittik, bizim hocalarımız muazzam. Ben orada bizim hocalarımızdaki ışığı göremedim"