Yusuf Türk bayrağıyla poz verdi

Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro karşılığında Lille takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, çalışmalara başladı.

Zeki Çelik'in yardımıyla yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

İdman sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf, "Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum" dedi.

Yetenekli futbolcu, "Milli Takım'da oynamak her futbolcunun hayali. Lille'de performansımı artırarak Milli Takım'da da 11'de oynamak istiyorum. Buraya gelmemdeki en önemli neden gençlere verilen destek" şeklinde konuştu.

Yusuf, "8 yaşından beri Trabzonspor'daydım. Trabzonspor'un taraftarıyım. Bütün ailem orada, bu yüzden yeni bir takımda oynamak benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı Lille'de ilk antrenmanına çıktı VİDEO