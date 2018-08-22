Yusuf ve Abdülkadir'e zam

Trabzonspor genç yıldızlarına önemli bir jest yaptı. Bordo-mavili yönetim, dün masaya oturduğu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün aldıkları ücretlerde iyileştirmeye gitti.

Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığı forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir'in maaşı da 2 milyon 750 bin liraya çıkartıldı.

GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Trabzonspor'un genç yetenekleri Abdülkadir ve Yusuf geçen sezon oynadıkları futbolla büyük beğeni toplamışlardı. İki genç de birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde.

Benfica, Roma, Monaco başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının resmi teklif yaptığı gençleri satmayan bordo-mavili ekip, iki oyuncuya toplamda yaklaşık 4.5 milyon lira zam yaptı.