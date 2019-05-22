Yusuf ve Abdülkadir'i Lille istiyor

Başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gösterdikleri performansla göz doldurdu.

2 OYUNCU İÇİN 270 MİLYON TL

Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan ikili için Lille, bordo-mavili takımın kapısını çaldı. Fransa Ligi'ni ikinci sırada bitirerek Devler Ligi biletini alan Lille, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Nicolas Pepe'yi satmayı planlayan Lille, Yusuf ve Abdülkadir transferine kaynak yaratacak. Fransız takımının 2 futbolcu için 40 milyon euro önerdi.

Trabzonspor'la toplam 31 maça çıkan ve 4 gol 10 asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür ile 33 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı yapan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın başarısında önemli pay sahibi oldular.

Lille geçen sezon İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada Abdülkadir ve Yusuf için resmi teklifler geldiğini açıklamıştı.