Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavili takımın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın ardından şikayetlerinin artması nedeniyle çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.