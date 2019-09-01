Yusuf Yazıcı atıldı, Lille kaybetti

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçeli taraftarlar da vardı.

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ta gündem forvet. Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcüden biri alınacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Fransız basını, Galatasaray'la Anderlecht'in Diagne transferinde el sıkıştığını, son kararı ise oyuncunun vereceğini yazdı.

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Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'yle maaş konusunda anlaşamayan ve 3 hafta önce Atalanta'ya imza atan Skrtel, fiziki olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibinden gönderiliyor.