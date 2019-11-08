Yusuf Yazıcı kulübü Lille'e alıştı...

Milli yıldızımız, sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro karşılığında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille kulübüne transfer olmuştu.

Ay-yıldızlı formayı da başarıyla terleten Yusuf, Lille'e transfer olduktan sonra Fransız ekibinin ilk 11'inde de değişmez isimlerden biri haline geldi.

Lille formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan oyuncu, Fransa 1. Lig'de takımının Metz ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Christophe Galtier ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BASIN TOPLANTISINA FRANSIZCA KONUŞARAK BAŞLADI"

Toplantıda söz alan Yusuf Yazıcı, konuşmasına Fransızca "Herkese merhabalar, Fransızca öğrenmeye başladığımı söylemek istiyorum" diyerek başladı.

Uyum sürecini yavaş yavaş aştığını söyleyen milli yıldız açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu- İZLE

"BURAYA GELİRKEN BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

"Fransızca derslerine başladım. Artık hocamın direktiflerini anlıyorum. Başlarda takım arkadaşlarıma göre fiziksel olarak daha gerideydim. Git gide daha iyi konuma geldim. Buraya gelirken beni nelerin beklediğini biliyordum. Gördüğünüz gibi zaman geçtikte saha içerisinde daha iyi performans gösteriyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çocukluğumdan beri bir rüya. Tabii ki Valencia maçında gol atabilirdim. Eğer atsaydım bu bazı şeyleri değiştirecekti. Ama futbol böyle bir şey. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için üzgünüz."

"EN KISA ZAMANDA İSTEDİĞİNİZ ZEKİ'Yİ GÖRECEKSİNİZ"

Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in geçtiğimiz sezona göre aynı performansı sergilemediği yönündeki soru üzerine Yusuf Yazıcı şu yanıtı verdi:

"Zeki Çelik bana her seviyede çok yardımcı oldu. Onun burada olması benim için bir şans. Burada 1,5 yıllık bir deneyimi var. Geçtiğimiz sezona göre belki aynı performansı göstermiyor 2-3 haftalık süreçte ama bence en kısa zamanda istediğiniz Zeki'yi göreceksiniz."