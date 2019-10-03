Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı

Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

0 GOL 0 ASİST

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maçta forma giyen milli futbolcumuz, henüz gol veya asist üretemedi.

Chelsea maçında sonradan oyuna dahil olan Yazıcı'nın 77. dakikada kaptırdığı top ise Lille ağlarıyla buluştu.

Bir türlü kendisinden beklenen oyunu ortaya koyamayan 22 yaşındaki futbolcunun bu hali, başta Lille taraftarı olmak üzere tüm futbolseverleri şaşırttı.