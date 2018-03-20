Yusuf Yazıcı: Burak abi beni kendime getirdi

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in 26. haftasında 4-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kendisine asist yapan Burak Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

2 GOL ATTI KENDİNE GELDİ

Fenerbahçe maçında Trabzonspor taraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Yazıcı, Malatya maçında attığı harika iki golle kendine geldi.

ESKİ GÜNLERİME DÖNÜYORUM

Maçta Burak Yılmaz’ın kendisine büyük katkı sağladığını belirten genç oyuncu, “Golü kendisi de atabilirdi ama o öyle bir centilmenlik yaptı ki, bana golü adeta ikram etti. Yeniden kendime gelmemi sağlayan isim Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Çok mutluyum, artık eski günlerime yeniden dönüş yapıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler” diye konuştu.