Yusuf Yazıcı: Canımız yanıyor

Trabzonspor kaptanı Yusuf Yazıcı, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

VAR'A BAKILIYOR ANCAK VERİLMİYOR

Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

Hocam bana ne görev verirse o görevde en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Maestro pozisyonunda oynamaktan mutluluk duyuyorum, takımı yönlendiriyorum. İlk yarıda daha defansif bir oyun oynamaya çalıştık. Bu bizim için iyi olmadı; çünkü istediğimi atakları yapamadık. Biz Trabzonsporlu futbolcular olarak bahanenin arkasına saklanan futbolcular değiliz. Galatasaray'ın attığı ilk penaltı penaltı değil :VAR'a bakılıyor penaltı eriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda yine VAR'a bakılıyor ama verilmiyor. Canımız acıyor. Elimizden gelen savaşı vermeye çalışıyoruz. Çok bariz hatalar oluyor. Biz insanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. O pozisyonu atsak, penaltı verilse farklı olacaktı.