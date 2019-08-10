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Yusuf Yazıcı en iyi transfer 11'ine girdi

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransa'nın en iyi transferleri arasında gösterildi.

Yusuf Yazıcı en iyi transfer 11'ine girdi
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Uzun pazarlıklar sonunda Trabzonspor'dan 16.5 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımını transfer olan Yusuf Yazıcı, şimdiden en iyiler arasına girdi.

YUSUF YAZICI'DAN BEKLENTİ BÜYÜK

Fransız basınının en önemli gazetelerinden biri olan L'Equipe, bu yaz Fransa Ligi'ne transfer olan futbolculardan oluşan en iyi 11'i açıkladı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da bu listede yer aldı.

L'Equipe'e göre Fransa Ligue 1'e transfer olan oyunculardan oluşan en iyi 11 şu şekilde: Lafont, Bellanova, Koscielny, Andersen, Trauco, Herrera, Gueye, Lucas, Sarabia, Yusuf Yazıcı, Benedetto.

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