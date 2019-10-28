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Yusuf Yazıcı, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Lille'in Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta 1 gol 2 asistle oynayan Yusuf Yazıcı, L'Equipe'in yaptığı en iyi 11'e girmeyi başardı.

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Yusuf Yazıcı, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.

L'Equipe'in seçtiği haftanın 11'i şöyle: Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest). Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest). Orta Saha: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille). Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco).

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