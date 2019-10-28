Yusuf Yazıcı, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.
Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.
L'Equipe'in seçtiği haftanın 11'i şöyle: Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest). Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest). Orta Saha: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille). Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco).