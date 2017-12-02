Yusuf Yazıcı gördüğü kazada yaralılara yardım etti

Trabzon'da kontrolden çıkan bir motosiklet Trabzon Spor Lisesi Futbol Takımı öğrencilerine çarptı. Olay yerine yakın olan Yusuf Yazıcı, yaralılara müdahale etti.

7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada 7 lise öğrencisi ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, o sırada yoldan geçen Trabzonsporlu milli futbolcu Yusuf Yazıcı da yaralılara yapılan ilk müdahaleye yardımcı oldu.

Kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı.