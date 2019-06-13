Yusuf Yazıcı için Lille'den teklif var

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Trabzonspor'da, yakalanan başarının başrol oyuncularından biri Yusuf Yazıcı'ydı. Avrupa'nın dev takımlarının radarında olan Yusuf için Lille'den resmi teklif geldi.

TEKLİF 12 MİLYON, TRABZON 15 İSTİYOR

Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 6 milyon euro peşin, 6 milyon euro taksitle olmak üzere 12 milyon euroluk teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre bugün yapılan ve Lille yetkililerinin de katıldığı toplantıda milli futbolcu Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek bordo-mavili takımdan izin istedi.

Yusuf Yazıcı'nın bu isteği karşısında Başkan Ahmet Ağaoğlu, 15 milyon euroya genç oyuncuyu satmayı kabul etti.

Lille cephesi ile Trabzonspor Başkanı, cuma günü bir kez daha toplanacak. Cuma günü yapılacak görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.