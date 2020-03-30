Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara yardımda bulundu.

EVLERİNE GİTTİ, GIDA KOLİLERİNİ TESLİM ETTİ

Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti.

Muhtar Hayır, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

Yazıcı'nın hayırsever bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Hayır, futbolcuya yardımlarından dolayı teşekkür etti.