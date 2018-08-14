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Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif

Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.

Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif
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Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu sonrası Trabzonspor'un bir yıldızına daha İspanya'dan talip çıktı.

Menajerler, Real Sociedad'ın Yusuf Yazıcı için 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisini bordo-mavili kulübe iletti.

YUSUF DA GİTMEK İSTİYOR

Genç oyuncunun da gitme yönünde istekli olması sebebiyle Trabzonspor yönetimi bu konuya sıcak bakıyor.

TRABZON 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak teklifin 14 milyon euroya, bir sonraki satıştan payın da yüzde 30'a çıkarılması istenecek. İspanyollar'ın resmi teklifi ise bu hafta ileteceği gelen haberler arasında.

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