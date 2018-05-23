Yusuf Yazıcı: Önümüzdeki turnuvalara katılmak istiyoruz

Milli takım aday kadrosunda yer alan Trabzonsporlu genç futbolcu Yusuf Yazıcı, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini söyledi.

Yusuf, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Genç bir jenerasyonumuz var. Önümüzde 3 maç var. En iyi şekilde geçirip kampımızı sonlandırmak istiyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ"

2018 FIFA Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden milli futbolcu, "Gönül isterdi ki Dünya Kupası'na gidelim. Seviyemizi yükseltip önümüzdeki turnuvalara katılmak istiyoruz." diye konuştu.

"BU JENERASYONLA DAHA FAZLA BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda yetenekli futbolcuların bulunduğunu vurgulayan Yusuf Yazıcı, "Takımda Abdülkadir, Cengiz ve Çağlar gibi genç oyuncular da var. Bu jenerasyonla daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.