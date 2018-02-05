Yusuf Yazıcı: Taraftarımızı anlıyoruz

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Taraftarların eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını belirten Yusuf, "Galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Taraftarlarımızı anlıyoruz, gerçekten çok üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı, gerçekten çok üzgünüz." dedi.

SOSA'YLA REKABETİMİZ BENİ GÜÇLENDİRİYOR

Sosa ile rekabeti için görüşleri sorulan genç futbolcu, "Futbol performans oyunu. İnişli çıkışlı performanslar olabiliyor. Benim yaşımda da bu iniş çıkışların olması normal. Önemli olan bunu en kısa sürede atlatabilmek. Sosa ile rekabetimiz beni daha fazla güçlendiriyor ve hırslandırıyor." ifadelerini kullandı.