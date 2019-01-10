Yusuf Yazıcı: Trabzon'dan helallik almadan gitmem

Trabzonspor'un çıkışında büyük katkı veren ve Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Yusuf Yazıcı, transferiyle ilgili konuştu.

AVRUPA'YA TRANSFERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

"Trabzon'dan helallik almadan gitmem" diyen Yusuf Yazıcı şöyle konuştu: "Avrupa'ya transfer olursam, taraftarın helalini almış şekilde ayrılmam gerekiyor. Şartlar olursa Trabzon halkını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her Türk futbolcusu gibi benim de hayalim Avrupa'da futbol oynamak."

"Herkes futbolun fiziksel tarafını biliyor fakat işin içine girdiğinde zihinsel çalışmaların önemli olduğunu görüyorsun. Psikolojik destek alıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hayallerim için hazır olmalıyım."

"Eğer ayrılırsam, en iyi kulüplerde oynamak istiyorum. Şu anki önceliğim ise Avrupa değil, Trabzonspor'un başarısı. Avrupa'da oynayacağım takımların da iyi olacağına inanıyorum."



"Benim için oynadığım mevki çok önemli değil, hocam nerede görev verirse orada en iyi şekilde mücadele ederim."

