Yusuf Yazıcı'dan Beşiktaş'a müthiş gol

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken,i Yusuf Yazıcı'nın şahane golü izleyenleri mest etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

YUSUF DERBİLERDE SAHNEYE ÇIKIYOR

Bu sezon Başakşehir ve Fenerbahçe'ye gol atan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş ağlarına da nefis bir gol attı. Mücadelenin 75. dakikasında bir şutu direkten dönen Yusuf, 77. dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruşla Alman kaleci Karius'u avladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Yusuf'un tam 90'a giden şutunda Karius çaresiz kalırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'a 3 puanı getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Genç yıldız Yusuf Yazıcı daha önce Galatasaray'a da gol atmıştı. Derbilerde sorumluluk alan Yusuf böylece tüm büyük takımlara karşı skor üretme başarısı da göstermiş oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)