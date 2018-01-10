Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Yusuf ve 62'nci dakikada Rodallega kaydederken, Luftetari'nin tek golü 51'inci dakikada Shkurtaj'dan geldi. Yusuf Yazıcı'nın attığı klas gol ayakta alkışlandı.

Yusuf Yazıcı'dan şık gol - İZLE

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor'un Luftetari ile oynadığı hazırlık maçında bordo-mavili taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Birçok taraftar saha kenarından maçı takip ederek takımlarına destek verirken, futbolcularla da fırsat buldukça fotoğraf çekildiler.