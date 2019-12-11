Yusuf Yazıcı'dan Trabzon'a 6.5 milyon TL

Trabzonspor, başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı yaz transfer döneminde Lille'e satmıştı.

1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRACAK

Bordo-mavili ekip Yusuf'tan 16.5 milyon euro kazansa da bazı taraftarlar oyuncunun gidişine sitem etmişti. Milli futbolcu, Lille'de oynadıkça Karadeniz ekibine kazandırmaya devam edecek.

Sözleşmesindeki madde gereği 25 maç oynaması durumunda Fransız ekibi Trabzonspor'a 1 milyon euro (yaklaşık 6.5 milyon TL) daha ödeyecek.

22 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasını 22 maçta giydi. Lille'de 11'in vazgeçilmez isimleri arasına giren Yusuf, 3 maç daha oynaması durumunda eski takımına büyük bir katkı daha yapmış olacak.

Yusuf Yazıcı bu sezon 22 maçta 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.