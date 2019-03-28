Yusuf Yazıcı'nın bordo-maviye boyattığı arabası

Trabzospor'un başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın arabasının rengi dikkat çekti.
ARACINI BORDO MAVİYE BOYATTI
Geçtiğimiz gün sponsorluk anlaşması yapan Yusuf Yazıcı’nın arabasını Bordo Mavi’ye boyattığı ortaya çıktı.
İLK ARABASINDAN VAZGEÇEMİYOR
61saat.com'un haberine göre, ilk arabasını bordo-mavi’ye boyatan Yusuf Yazıcı başka araç sahibi olmasına rağmen ilk göz ağrısından vazgeçmiyor.
Trabzonspor antrenanlarına kendi arabası ile gidip gelen Yusuf Yazıcı'yı Bordo Mavi'ye boyanmış aracın görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.