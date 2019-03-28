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Yusuf Yazıcı'nın bordo-maviye boyattığı arabası

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, antrenmanlara gidip geldiği ilk arabasını bordo-maviye boyattı.

Yusuf Yazıcı'nın bordo-maviye boyattığı arabası
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Trabzospor'un başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın arabasının rengi dikkat çekti.

ARACINI BORDO MAVİYE BOYATTI

Geçtiğimiz gün sponsorluk anlaşması yapan Yusuf Yazıcı’nın arabasını Bordo Mavi’ye boyattığı ortaya çıktı. 

İLK ARABASINDAN VAZGEÇEMİYOR

61saat.com'un haberine göre, ilk arabasını bordo-mavi’ye boyatan Yusuf Yazıcı başka araç sahibi olmasına rağmen ilk göz ağrısından vazgeçmiyor.

Trabzonspor antrenanlarına kendi arabası ile gidip gelen Yusuf Yazıcı'yı Bordo Mavi'ye boyanmış aracın görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. 

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