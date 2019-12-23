Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.
Hafta sonu Lille'in Monaco'ya deplasmanda 5-1 yenildiği maçın ilk yarısında sakatlanan ve 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu.
MİLLİ TAKIM DOKTORLARI AMELİYAT EDECEK
Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki genç yıldız, milli takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.
Yusuf Yazıcı bu talihsiz sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek.
EURO 2020 DE ZOR
Genç futbolcunun, EURO 2020'de forma giymesinin oldukça zayıf bir ihtimal olduğu belirtildi.