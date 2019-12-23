1 Selçuk İnan'dan jübile kararı Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

2 Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

3 Ozan Tufan performansıyla alkış topladı Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace'ın scout ekiplerinin tribünden takip ettiği maçta ortaya koyduğu oyunla herkesi kendisine hayran bıraktı.

4 İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası final maçını Lazio kazandı. Juve'yu 3-1 mağlup eden mavi-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

5 Beşiktaş: Bu düzen böyle sürmeyecek Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bu düzen böyle sürmeyecek" dedi.

6 Burak Yılmaz: Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşsun Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yüklendi.

7 Ersun Yanal kavga iddialarına sert tepki gösterdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın maç sonu yapacağı açıklamaya hazırlanırken, Emre Belözoğlu ile kavga ettiği iddialarına tepkisi açık unutulan mikrofona yansıdı.

8 Kadıköy'deki derbide hakemlerin tartışmalı kararı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde; Cüney Çakır'ın kararına, Beşiktaş cephesi isyan etti.

9 Abdullah Avcı: Mücadele edemedik Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.