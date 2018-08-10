Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Yusuf Yazıcı'ya La Liga'dan teklif var.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından milli takıma kadar yükselen ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Real Sociedad devreye girdi.

BİR DAHAKİ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY ALACAK

İspanyol ekibi Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Bordo Mavili ekibe 13 milyon eurobonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor ayrıca sonraki Yusuf'un bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.

13 MİLYON EUROLUK TEKLİFTE BULUNDULAR

90 milyon TL kazandırarak Trabzonspor'dan ayrılacak olan Yusuf, Gökdeniz Karadeniz'e ait bonservis rekorunu da kırmış olacak.

Böylece Yusuf, 2007-2008 sezonunda Rus ekibi Rubin Kazan'a 8.7 milyon euro'ya transfer olan Gökdeniz'den bayrağı alacak ve Trabzonspor'a en çok para kazandırarak transfer olan oyuncu olacak.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, A Takım seviyesinde Bordo Mavili forma ile 56 maça çıkarken 18 kez rakip fileleri sarsmıştı.