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Yusuf Yazısı saçlarını sarıya boyattı

Yusuf Yazıcı imaj değişikliğine gitti. Genç futbolcu Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında sarı saçlarıyla dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda genç futbolcu Yusuf Yazıcı'nın görüntüsü dikkat çekti. 

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Saçlarını tamamen sarıya boyadığı görülen futbolcunun yeni imajı şaşkınlık yaşatırken basın mensupları yetenekli oyuncuya özel ilgi gösterdi. 

Trabzonspor'un son dönemde Türk futboluna sunduğu en önemli yeteneklerden biri olan Yusuf Yazıcı, bordo mavili formayla şimdiye kadar çıktığı 51 resmi maçta 11 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi. 

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