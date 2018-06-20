Yuto Nagatomo Galatasaray'da

İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin Inter'den Japon sol bek Nagatomo'yu kadrosuna kattı. Devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Nagatomo'da mutlu sona ulaşıldı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Sky Italia'da yer alan habere göre, Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi için İtalyan ekibi Inter ile 3 milyon euro karşılığında anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katılan Nagatomo, 16 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

NAGATOMO'DAN AÇIKLAMA

Japon futbolcu geçtiğimiz günlerde, "Önce Galatasaray'ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi. Ben görüşmelerde yokum, bu Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu." açıklamıştı.