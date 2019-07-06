Yüzmede milli sporculardan tarihi başarı

Vedat Muriç'in Rize'de kalacağını açıklamasının ardından alternatif isimlere yönelen G.Saray, eski Beşiktaşlı Aboubakar ile her konuda anlaşma sağladı. Porto ile pazarlıklar devam ediyor.

Lille Başkanı Gerard Lopez, Yusuf Yazıcı ile el sıkıştıklarını ancak Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Son yıllarda Avrupa'ya giden oyuncu sayılarında ciddi artış yaşanmaya başladı. Merih'in Juventus'a transferi sonrası, bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcuları derledik. İşte o liste.

Bonservisine en çok para verilen Türk futbolcular

Şimdiye kadar 4 futbolcuya imza attıran Fenerbahçe'de gözler , Rodrigues, Kolarov, Fejsa, Kjaer ve Altay transferlerine çevrildi.

Transfer sezonunda forvet arayışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için yarışa tutuştu.

Copa America'da üçüncülük için mücadele eden Şili'de Medel'in Messi'nin üzerine yürüdüğü pozisyonda hakem ikisine de kırmızı kart gösterdi.

1 Yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz devam ediyor Süper Lig ekipleriyle beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülemedi. Dolar kuru üzerinde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

2 Alex Morgan'ın gol sevinci İngiltere'de olay oldu İngiltere'yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükselen Amerika Birleşik Devletleri'nde, kaptan Alex Morgan'ın gol sevinci İngilizleri kızdırdı.

3 Muhammet Demir Başakşehir'de Geçmiş yıllarda Adebayor, Clichy, Arda Turan gibi pahalı yıldızları kadrosuna katan Başakşehir, bu sezon daha ekonomik oyunculara yöneldi. İstanbul ekibi son olarak Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

4 Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor Max Kruse'u transfer eden Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'le anlaştı.

5 Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu Galatasaray, taraftara Suriyeli diyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmadı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa ekibiyle anlaştı.

6 Brezilya Copa America'da finalde Arjantin ile Brezilya arasında oynanan yarı final maçında, ev sahibi sambacılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

7 Arda Turan fazla kiloları hakkında konuştu Tatilde çekilen bir videoda fazla kilolarıyla dikkat çeken Başakşehirli futbolcu Arda Turan, "20 günde eski formuma dönerim" dedi.

8 Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi Vitor Pereira döneminde asgari ücret teklif edilince Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Merih Demiral, Juventus'a kadar yükselerek kendisini beğenmeyenleri pişman etti.

9 Garry Rodrigues Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Suudi Arabistan 1'inci lig ekiplerinden Al İttihad forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.