Zach Randolph emekli oldu

Randolph, NBA defterini kapattı...

Yaz boyunca Randolph'un geri dönmeye çalıştığı konuşuluyordu, lakin kendisi TMZ Sports'un "Geri dönecek misin?" sorusuna "Yok" cevabını verdi.

GERİ DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERMİŞTİ

Bir koçluk kariyeri kovalamayacağını da söylemiş olan Randolph, geçtiğimiz Haziran ayında "çalışmalara geri döndüğünü" ve 2019-20 sezonu için bir takımla anlaşma imzalamayı umduğunu söylemişti.

Randolph NBA'de 17 yıl oynamış ve Portland Trail Blazers, New York Knicks, LA Clippers, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings formaları giymişti.

38 yaşındaki Indiana'lı oyuncu, kariyerini 1.116 maçta ortalama 16.6 sayı, 9.1 ribaund ve 1.8 asist ile tamamladı.

İki kez All-Star seçilmiş olan Randolph, 2004 yılındaki En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün sahibiydi ve 2011 yılında All-NBA üçüncü takımına girmişti.

Randolph, NBA kariyeri boyunca yaklaşık 200 milyon dolar kazandı.