Zago: Oynadığım en iyi futbolcu Sergen'di

Beşiktaş'ın 100. yılında kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Carlos Antonio Zago, Cansel Kemiksiz'in Instagram yayınına katıldı.

Kariyerinde oynadığı en iyi futbolcunun Sergen Yalçın olduğunu söyleyen Zago, hayalinin ise Beşiktaş'ta çalışmak olduğunu ifade etti.

"EN İYİSİ SERGEN'Dİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın'la ilgili olarak çok mutlu olduğunu söyleyen Zago, "Kariyerim boyunca oynadığım en iyi futbolcu Sergen'di. Top kendisine geldiğinde öyle pozisyonlar oluşuyordu ki, hayal bile edemiyordunuz. Beşiktaş, Sergen yönetiminde şampiyonluklar kazanabilir. Bunun dışında birlikte oynadığın en iyi partnerim de Ronaldo'ydu. Palmeiras ve Roma'da da önemli savunmacılarla yan yana oynadım ama Ronaldo ile durumumuz daha farklıydı. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Maçlarda çok tutkulu oynuyorduk ve oynadığım pozisyon itibarıyla fiziki müdahalelerde bulunmam gerekiyordu. Herkes bizim dönemimizdeki takımın çok iyi oynadığını söylüyor. Bu da bizim doğru iş yaptığımızı gösteriyordu. Belki çok kart görüyordum ama sarı kart görmeyen stoper, stoper değildir." dedi.

100. yılda Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golünü de hatırlayan Zago, "O maçtaki duyguları anlatmak imkansız. O maçların, hatta sezonun kaderini belirleyen futbolcu Sergen'di. Galatasaray derbisindeki o golü atmayı da Sergen hak etmişti." açıklamasını yaptı.

"SAMSUNSPOR MAÇI SAHA DIŞINDA KURGULANMIŞTI"

Bir sonraki sene yaşananlarla ilgili de konuşan Zago, olaylı Samsunspor maçıyla ilgili olarak, "Hakem hataları olmasaydı, Beşiktaş kesinlikle yine şampiyondu. Samsunspor maçında ikinci sarı karttan atıldım. Çok gergin bir maç oldu. Hepimiz hak etmediğimiz şekilde oyun dışında kaldık. Yakın zamanda Mircea Lucescu ile o maçı tekrar konuştuk. O gün sahada olan her şey saha içinde değil, dışında kurgulanmıştı. Kariyerimin en başından itibaren önemli teknik adamlarla çalıştım ama Lucescu'dan çok şey öğrendim. Benim sevdiğim, ofansif bir sisteme sahip." diye konuştu.