Zaha'ya Çin'de astronomik teklif

İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha, iddialara göre Çin Süper Ligi'nden çok önemli bir kontrat teklifi aldı.

50 MİLYON EURO KAZANACAK

Daily Mail'in haberine göre, Çin Süper Ligi ekibi Dalian Yifang, 26 yaşındaki oyuncuya Ocak 2019'dan başlamak üzere 4 yıllık vergiler sonrasında toplam 50 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulundu.

Ayrıca performansa bağlı olarak yıllık 3 milyon euro daha kazanabilecek olan oyuncu, ülkesine uçuş biletleri, lüks bir ev gibi detaylara da kulüp tarafından sağlanan bütçeyle erişecek. Eski Real Madridli Bernd Schuster tarafından çalıştırılan Dalian Yifang, kadrosunda Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco gibi oyuncuları da bulunduruyor.