Zalgiris 19 yıl sonra Final-Four'da

THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın Olimpiakos takımını 101-91 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Final Four'a kaldı.
19 YILLIK HASRET BİTTİ
Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-22 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 78-56 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 101-91 galip ayrılarak seriyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Zalgiris, 19 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e adını yazdırmayı başardı. Zalgiris'te Kevin Pangos 21, Edgaras Ulanovas 20 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu. Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 19, Janis Strelnieks 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Zalgiris, Final Four'un yarı finalinde Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak. Final Four, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.