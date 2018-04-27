Zalgiris 19 yıl sonra Final-Four'da

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Mesut'tan sahaya ekmek atan İspanyollara güzel cevap Arsenal'ın Atletico Madrid'i konuk ettiği Avrupa Ligi maçında Mesut Özil, İspanyol taraftarların attığı ekmeği öperek kenara bıraktı.

2 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e destek Galatasaray cephesi, başta Fatih Terim olmak üzere futbolcusu, taraftarıyla tüm camia, Fenerbahçe maçıda başından yaralanan Şenol Güneş'e destek olacak.

3 Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

4 Fatih Terim'in Talisca'yı durdurma planı Fatih Terim, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü Donk-Fernando ikilisini bozmayacak. Tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı ekibi de bu taktikle devirmeyi planlıyor.

5 Aykut Kocaman: TFF'nin kararı doğru Aykut Kocaman, TFF'nin olaylı derbiyle ilgili kararını doğru bulduğunu ifade ederek, kazananın sahada belli olması gerektiğini vurguladı.

6 Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmayacakları konusunda son kararı yönetime paslasa da net tavır koydu: "Beni assalar dahi kimse oraya götürümez" Yönetim Güneş'i dinledi.

7 22 kişi daha adliyeye sevk edildi Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözaltına alınan 22 kişi daha adliyeye sevk edildi.

8 Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü 80 dakikada 10 kişi oynayan Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Arsenal, evinde büyük bir avantajı kaçırdı.

9 Fenerbahçe 4'lü finale kaldı Fenerbahçe, İspanyol rakibi Baskonia'yı 92-83 yenerek 4'lü finalde Zalgiris Kaunas'ın rakibi oldu.