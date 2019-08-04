Zanka'nın Fenerbahçe ısrarı

Fenerbahçe’de “Zanka” lakabıyla bilinen Mathias Jorgensen için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Büyük sıkıntı yaşanan stoper konusunda bir an önce hamle yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Huddersfield’da oynayan Danimarkalı futbolcuyu hızlı bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.

"İNGİLİZLER ZORLUK ÇIKARIYOR"

29 yaşındaki savunmacı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Ancak Premier Lig’den Championship’e düşen İngiliz kulübü ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Zanka konusunda ciddi anlamda zorluklar çıkarıyor.

Zanka ile İngiliz kulübü arasında geçen görüşmede, transferin olabileceği ancak belirlenen bonservis bedelinin mutlaka getirilmesi gerektiği ifade edildi. Huddersfield’ın ekonomik anlamda problemler yaşadığı ve hiçbir oyuncuyu değerinin altında satmayacağı taraflara bildirildi.

Zanka’dan en az 3.5 milyon euroluk bir bedel beklediği kaydedilen Ada ekibinin, deneyimli oyuncu ile bu nedenle ters düştüğü dile getirildi. Zanka’nın ise hızlıca Fenerbahçe’ye transfer olmak istediği, zorluk çıkarılırsa kendisinin de karşılık vereceğini belirttiği vurgulandı.

"KALIRSA MAÇLARA ÇIKMAYACAK"

Zorla takımda kalması halinde maçlara çıkmayacağını söyleyen Danimarkalı stoperin, yeni sezon öncesi forma numarası seçimine katılmadığı ve herhangi bir forma numarası almadığı öğrenildi.

İngiliz kulübüne ısrarla kendisini bırakmalarını söyleyen Zanka, Fenerbahçe’de forma giymeyi bekliyor. Huddersfield da sadece gerçek değeri karşılığında bu transferin olacağını ve oyuncunun gerekirse oynamadan bekleyeceğini deklare ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün önceliği olan tecrübeli stoper için ekonomik anlamdaki görüşmeler tüm detaylarıyla sürüyor. Sportif Direktör Damien Comolli, teknik heyetin istediği bu transferle yoğun bir biçimde ilgileniyor.