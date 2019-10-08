Zanka: Atiba yakın arkadaşım

İngiltere temsilcisi Huddersfield Town'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı stoper Zanka, milli takım kampına katılmak için geldiği Danimarka'da AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki deneyimli stoper, sarı-lacivertli ekibe transfer olmadan önce Türk futbolu ve Türkiye hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını, Danimarka Ümit Milli Takımı ve Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV'de forma giydiği dönemde Türkiye'de iki kez maça çıktığını söyledi.

ATİBA VE KJAER'DEN BİLGİ ALMIŞ

Zanka, Fenerbahçe'den transfer teklifi almasının ardından eski Fenerbahçeli futbolcu, aynı zamanda vatandaşı Simon Kjaer’in yanı sıra Kopenhag'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile görüştüğünü belirtti.

İki futbolcunun kendisine Türk futbolu, İstanbul ile ilgili her türlü bilgiyi ve kendisini nelerin beklediğini paylaştığını aktaran Danimarkalı futbolcu, "Türk futbolunu ve Türkiye'yi keşfetmek için bizzat burada yaşamak gerekiyor." dedi.