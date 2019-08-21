Zanka: Böyle bir atmosfer görmedim

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Zanka, ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkarken, güçlü fiziği ile dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE GELEREK DOĞRU KARAR VERMİŞİM"

Danimarkalı futbolcu Zanka ilk maçında tribünlere hayran kalırken, "Buraya gelerek doğru bir karar vermişim, Bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor" dedi.

Deneyimli oyuncu karşılaşma sonrası duygularını dile getirirken, "Kopenhang'da oynarken 'Fenerbahçe yapmak' tabirini biliyordum. İlk teklifi aldığımda takımla ilgili bir bilgim yoktu ama tabirin ünü nedeniyle teklifi kabul etmem gerektiğini düşündüm. Premier Lig'de de dolu tribünlere çok maç oynadım ama hayatımda hiç böyle bir atmosfer yaşamadım. 90 dakika boyunca Fenerbahçe taraftarının coşkusu bizi sürekli ileri itti, gol aramaya itti. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Güzel bir başlangıç yaptık ama bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu arada Danimarkalı stoper, Gazişehir karşısında başarılı bir performans sergiledi. Hava toplarında geçit vermeyen Zanka, 88 pas denemesinin 80'inde isabet sağladı.