Zanka: Fenerbahçe en doğru seçimdi

Sarı-lacivertlilerin Huddersfield Town takımından transfer ettiği Mathis Zanka Jorgensen, Danimarka'nın EURO 2020 grup elemelerinde deplasmanda 6-0 yendiği Cebelitarık maçının Ekstra Bladet'e özel bir röportaj verdi.

Zanka verdiği röportajda Fenerbahçe'yi seçmesinin kendisi için doğru bir karar olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR TAKIMDA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"

Tecrübeli savunmacı, açıklamasında büyük bir kulüpte oynamanın özlemini duyduğunu dile getirerek şu sözleri söyledi:

"Geriye dönüp son 2 yılıma baktığımda gerçekten büyük bir takımda oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe'de gerçekten heyecan verici bir projeye dahil oldum. 30 milyon taraftarı olan bir kulübe geldim. Danimarka'ya dönmek aklımda yoktu, Fenerbahçe'yi seçtim, daha doğrusu en doğru seçimi yapmayı bekledim"





"SARI- MAVİ DEĞİL, SARI-LACİVERT"

Öte yandan FC Kopenhag'ın eski futbolcusu olan Zanka'ya yöneltilen; "Kopenhag'ın ezeli rakibi Bröndby'nin sarı-mavi renkteki benzer formasını F.Bahçe'de giyiyorsun" yönündeki soruya, "Sarı-mavi değil, sarı-lacivert ve Türkler kulüp renginin lacivert olmasına büyük önem veriyor" diye yanıt verdi.