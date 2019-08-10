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Zanka Fenerbahçe'ye imza attı

Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Zanka Fenerbahçe'ye imza attı
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Zanka Fenerbahçe'ye imza attı

Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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