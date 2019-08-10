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Zanka Fenerbahçe'ye imza attı
Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
10.08.2019 - 19:54
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Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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