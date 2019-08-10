Zanka Fenerbahçe'ye imza attı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Kolombiyalı yıldız Falcao'nun transfer görüşmesine dair bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Şili basını, Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Arturo Vidal için 4 milyon euro önerdiğini yazdı.

Şili basını: Beşiktaş Vidal'e teklif yaptı

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Galatasaray, Monaco'dan bir futbolcuya daha talip oldu

Falcao transferi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in istediği Monacolu orta saha Youssef Ait Bennasser'le de bir görüşme gerçekleştirecek.