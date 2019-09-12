Zanka: Futbolda homofobi ve ırkçılık istemiyoruz

Kulüp dergisine konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, Türkiye'ye gelmeden önce Kjaer'den bilgi aldığını söyledi.

"KJAER KARARI VERMEMİ KOLAYLAŞTIRDI"

Tecrübeli stoper, “Onunla milli takımdayken zaten Fenerbahçe ve İstanbul üzerine konuşmuştuk. Ayrıca, benim menajerlik şirketimde görev yapan Brian Nielsen de eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Onunla konuşup kulüple, kulübün tarihiyle ve Türkiye ile ilgili bilgi aldım. Bu da benim karar vermemi kolaylaştırdı” değerlendirmesini yaptı.

"TARAFTARIMIZ MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR"

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan Danimarkalı futbolcu, “Genel olarak Türk taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu duymuştum. PSV'de oynarken Fenerbahçe ile Kadıköy'de hazırlık maçı yaptığımızda da stadyumda çok ses vardı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. Taraftarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

"HOMOFOBİ VE IRKÇILIK İSTEMİYORUZ"

Homofobiye karşı yer aldığı kampanyayla ilgili de konuşan Zanka, “Bu futbolcu sendikasının başlattığı bir kampanyaydı. Danimarka Milli Takımı da buna destek verdi. Danimarka'da toplumda homofobi bir sorun olmaktan çıktı. Ama stadyumlarda hala homofobik bir retorik var. Futbolda da homofobi ve ırkçılık istemiyoruz” dedi.