Zanka: Hedef 29'uncu şampiyonluk

Fenerbahçe'nin gündeme getirdiği 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların mevcut şampiyonluklara eklenmesi konusunda bir tartışma yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip bu şampiyonlukların sayılmasını isterken, bir başka görüş ise o dönem düzenlenen turnuvaların çok az takımla yapıldığı ve tüm Türkiye'yi kapsayan bir organizasyon olmadığı, dolayısıyla sayılmasının yanlış olacağı yönünde.

FUTBOLCULARDAN FARKLI AÇIKLAMALAR

TFF'ye şampiyonlukların geçerli sayılması yönünde bir başvurusu olmayan Fenerbahçe, buna rağmen 28 şampiyonluğu olduğunu iddia ederek bu sezon 29. kez mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Bu karışıklık ise futbolcuların açıklamalarına da yansıyor.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Zanka, "29. şampiyonluğu Kadıköy’e getirmek için çok savaşacağız." derken, Tolga Ciğerci ise Gazişehir galibiyeti sonrası 20. şampiyonluğu kazanıp 4. yıldızı takacaklarını belirtti.

Tolga Ciğerci: Bu sezon 4. yıldızı takacağız - İZLE

Deneyimli stoper, FB TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımızın hem benden hem de takımımızdan gurur duymasını sağlamak için çok savaşacağım. Yarışmacı bir takım olmamız ve onların gurur duyması için gerçekten çok çalışacağım. 29. şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için çok savaşacağız."

20. şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Tolga Ciğerci ise, "Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz. Bu sene takım, hoca, Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Çok inanıyorum, taraftarla birlikte şampiyon olacağız." şeklinde konuşmuştu.