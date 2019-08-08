Defans hattındaki sorunu çözmek için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, İngiliz kulübü Huddersfield'da oynayan Danimarkalı stoper Zanka'yı kadrosuna kattı.

COMOLLİ KARŞILADI

Tecrübeli futbolcuyu havalimanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Huddersfield ile 2 milyon euro karşılığında anlaştığı belirtildi. 29 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Zanka İstanbul'da - İZLE

KARİYERİNDE KOPENHAG VE PSV VAR

Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Zanka, kariyerinde Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları da giydi. 2017 yazında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Huddersfield'a transfer olmuştu.