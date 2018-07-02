Zapotocny: Türk taraftarları dünyanın en iyisi

Çek Ligi takımı Pribram'dan Almanya 5. Ligi ekibi Bogen'e transfer olan Beşiktaş ve Bursaspor'un eski futbolcusu Tomas Zapotocny, Çek basınına verdiği röportajda Türkiye hakkında konuştu.

''ŞAMPİYON OLAN 5. TAKIM OLDUK''

Süper Lig kariyeri hakkında konuşan 37 yaşındaki futbolcu, ''Beşiktaş'a transfer olmam zor olmadı. Sivok ile beraber İtalya Serie A'daydık. Bizim için yeni bir deneyim oldu. Ardından Bursaspor ile yaşadığım şampiyonluk tarihiydi. Türkiye'de İstanbul'daki 3 takım dışında sadece Trabzonspor şampiyon olmuştu. Biz, şampiyon olan 5. takım olmayı başarmıştık. Uzun süre bu şampiyonluk ile gurur duyduk. Şehir resmen çıldırmıştı, harika anlardı.'' sözlerini kullandı.

''TÜRK TARAFTARLARI EN İYİSİ''

Türkiye'deki taraftarlar hakkında da konuşan Çek oyuncu, ''Rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk taraftarları dünyanın en iyisi. Bazen aşırıya kaçtıkları oluyor ama sahadaki futbolcuların performansını arttırmayı başarıyorlar. Futbolcuların böyle taraftarlara ihtiyaçları var. Sessizlik yerine böyle cesaretlendirici faktörler futbol için önemli.'' dedi.