Zaza Pachulia emekli oldu

1 Charltonlı Henry'nin orta sahadan attığı gol - İZLE Charlton Athletic U18 takımının Manchester United U18'le oynadığı maçta Aaron Henry orta sahadan nefis bir gol attı.

2 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

3 BBC: Barcelona Neymar için PSG'yle anlaştı Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Neymar'ı Barcelona'ya satmaya hazırlanıyor.

4 Beşiktaş Elneny'yle anlaştı Beşiktaş, Arsenal'in ön liberosu Mohamed Elneny'yi transfer etti. Mısırlı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

5 Fikret Orman'a sadece Galatasaray oy vermedi Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, 17 kulübün oyunu aldı. Orman'a red oyu veren tek kulüp ise Galatasaray oldu.

6 Abdurrahim Albayrak bir kez daha Falcao'yla görüştü Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Falcao'yla buluştu. Görüşmede menajer AHmet Bulut da yer aldı.

7 Ali Koç'un Volkan'a teklifi Volkan Demirel'e son bir teklif yapan Başkan Ali Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

8 Mevlüt resmen Fenerbahçe'de Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.

9 F.Bahçe-Trabzon maçını kaçıracak futbolcular Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımda da sakat oyuncular var. Bordo-mavili ekipte Onazi ve Abdülkadir Ömür, sarı-lacivertliler de ise Moses, Hasan Ali ve Isla forma giyemeyecek.