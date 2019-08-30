Zaza Pachulia emekli oldu

Golden State Warriors dün yaptığı açıklamayla takımda 2016-2018 yılları arasında forma giyen Zaza Pachulia’nın gelecek sezondan itibaren organizasyonda danışman olarak görev alacağını duyurdu.
Pachulia, 2003 NBA Draftı’nda Milwaukee Bucks tarafından 43. sıradan seçilmiş ve NBA’de 16 sezon boyunca forma giymişti.
Zaza, 16 yıllık NBA kariyerinde Golden State Warriors, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks ve Detroit Pistons‘ta oynamış ve 1098 maçta 6.8 sayı, 5.8 ribaund, 1.3 asist ortalamaları tutturmayı başarmıştı.
NBA TARİHİNDE ŞAMPİYONLUK GÖREN TEK GÜRCÜ
Gürcü oyuncu Golden State Warriors’ın 2017 ve 2018 yıllarında şampiyonluk kazanan kadrosunda da yer almıştı ve NBA tarihinde şampiyonluk kazanan tek Gürcü oyuncu olmuştu.