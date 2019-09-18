Zekeriya Alp: Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok

Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta kural hatası tartışmaları yaşanıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"HATA YOK AMA F.BAHÇE BAŞVURU YAPABİLİR"

Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor'un attığı ilk golden önce yanlış taç atışı ve ikinci golden önce ise rakip oyuncunun kale atışı kullanılmadan ceza sahasında ihlal yaptığı gerekçesiyle TFF'ye maçın tekrarı için başvurma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, yenilen ilk golde Alanyasporlu futbolcunun taçı yanlış kullandığını ve atışın el değiştirmesi gerektiğini ifade ediyor. İkinci golde ise kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda golü atan Cisse'nin ceza sahasında olduğunu ve bu durumun da kurallara aykırı olduğunu savunuyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe'nin bu tezlerine karşı kural hatası olmadığını dile getiren eski hakemler ve yorumcular da mevcut. En yetkili isim olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp de maçın tekrarını gerektirecek bir hatanın olmadığını ifade etti.

Sözcü'ye konuşan Zekeriya Alp, "Bana göre kural hatası yok. Ama Fenerbahçe hukuk kuruluna başvurabilir. Orada incelenir. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti." dedi.