Merkez Hekem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ZORLU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Fenerbahçe ile Zorlu Center'da yapılan görüşme hakkında konuşan Zekeriya Alp "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in daveti ile Ali Koç ve Semih Özsoy gerçekleşen görüşmede bulunmamın nedeni, yazılı ve görsel basında çıkan haberler, Fenerbahçe maçındaki hakemlerin bir sonraki hafta verilmemesi gibi konulardı. Alanyaspor maçıyla ilgili kendi aramızda görüştük ve kural hatası olmadığını söyledik. Gazeteci arkadaş aradı, Fenerbahçe başvuru yapmamıştı ve ben de görüşümü söyledim. IFAB'ın konuya bakışı soruldu. Elimde IFAB'dan gelen mailini Türkçesi ve İngilizcesi vardı. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural olmadığını açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsaoy'a anlattım" dedi.

Ali Koç'un şirketiyle ticari bir anlaşmasının olmasıyla ilgili gelen soruya ise MHK Başkanı ”KOÇ Holding ile 30 yıllık bir çalışma ve birlikteliğim var. Sezon başında bu durumu Nihat Özdemir’e aktardım, “Bir sakıncası yok.” dedi. Bu durum neden toplumu ilgilendiriyor?” şeklinde cevap verdi.



Zekeriya Alp, Zorlu'daki görüşme hakkında konuştu ViDEO



"BÜTÜN BAŞKANLARLA GÖRÜŞÜRÜM"

Alp, "43 hakem var, her hafta her hakeme görev veremeyiz. Bir hakeme her hafta maç veremeyiz. İyi maç yöneten arkadaşa ödül olarak bir sonraki hafta maç veriyoruz. Atama sistemini Fenerbahçe'ye anlattım. VAR'da görev verdiğimizi söyledik. Konu bundan ibarettir. Ali Koç bu konuşmamın ardından 'İkna oldum, teşekkür ederim' dedi. MHK Başkanı olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanı ile görüşürüm. Fenerbahçe'ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Toplantının yeri tartışılabilir ama adaletin yeri olmaz" diye konuştu.





"F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİYLE GÖRÜŞTÜK"

Zekeriya Alp ayrıca "Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam" açıklamasını yaptı.