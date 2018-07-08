Zeki Çelik resmen Lille'de

Adı uzun süredir 4 büyüklerle anılan İstanbulsporlu Zeki Çelik, futbol hayatını Fransa'da sürdürme kararı aldı.

Lille formasıyla poz veren 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta görev yapıp 3 gol atmıştı.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Bursaspor altyapısından yeitşen Zeki Çelik, 2015 yılında Bursa Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a transfer oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Türkiye U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki Rusya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, İran ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı. .