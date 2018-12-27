Zeki Çelik: Türkiye'de Gökhan, Avrupa'da Dani Alves

Spor Toto 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan geçtiğimiz yaz döneminde Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan başarılı sağ bek Mehmet Zeki Çelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Lille'de ilk sezonunu geçiren sağ bek Mehmet Zeki Çelik, ligin ilk yarısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarıda yakaladığım performans benim için beklenmedik bir çıkış oldu. Çünkü Lille beni yatırım bir transfer olarak aldı. İkinci sağ bek olarak gittim. Diğer sağ bek gidince de 1'inci pozisyona geçtim. Hoca da bana şans verip bir kaç hazırlık maçında oynattı. Ona güven verdim. Hem benim için, hem de takım için ilk yarı güzel geçti. Şu anda 2'nci sıradayız. Sezon sonunda takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Asist yapmanın dışında gol de atmak istediğini aktaran milli futbolcu Çelik, "Daha çok asist yapmak istiyorum. Bu sezonki hedefim 10 asist yapmak. Şu anda 4 asistim var ve gol de atmak istiyorum. İnşallah olur" dedi.

Türkiye'de Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ü kendisine örnek alıp takip ettiğini belirten Çelik, "Türkiye'de eskiden Gökhan Gönül'ü örnek alırdım. Sürekli maçlarını izlerdim. Dani Alves'i çok takip ederdim. Piszczek'i ve bir de Kyle Walker'ı izlerdim" dedi.