Zeki Yavru'nun Trabzon taraftarına isyanı

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Zeki Yavru'nun yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

KENDİSİNE KÜFREDENLERE SERT ÇIKTI

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bir dönem bordo-mavili ekibin de formasını giyen Zeki Yavru, eski takımının taraftarlarını sert bir dille eleştirdi.

Akhisarspor'da oynayan Zeki, Trabzonspor'la oynadıkları maçta sahadaki yerini aldı. 2-1 kaybettikleri mücadelenin ardından konuşan deneyimli futbolcu, annnesine küfredildiğini belirterek tepki gösterdi.

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27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği tepkiye "Maalesef futbolun dışında konuşacağım, bizim insanlarımız bundan anlamıyorlar. Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya! Memleket olarak, şehir olarak biz ne hale geldik. Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum bunu herkes biliyor. Ama ben Akhisarspor formasıyla bu sahada mücadele ediyorum. Benim anama küfrediyorlar. Ne yapayım ben, Trabzonspor'un attığı gollere sevineyim mi? Bırakayım da Trabzonspor gol mü atsın? Benim ekmeğim bu ya! Biz ne hallere geldik! Ne zamandan beri şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.