Zeljko Obradovic, 12. kez finalde

Avrupa Ligi'nin en başarılı başantrenörü olan Obradovic, 17. kez yer aldığı Dörtlü Final'de takımını bir kez daha finale taşımayı başardı.

9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Daha önce Panathinaikos'u 6, Real Madrid, Badalona ve Partizan'ı birer kez finale çıkartan Obradovic, Fenerbahçe'yi ise 3. kez son iki takım arasına taşıdı. Obradovic, daha önce 11 kez yer aldığı finalde 9 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Obradovic, 10. kupa sevincini yine sarı-lacivertlilerle yaşamak için ter dökecek.