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Zeljko Obradovic takımını fena azarladı

Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe'nin tecrübeli Sırp hocası, oyuncularının maçın sonlarındaki hatalarıyla adeta çılgına döndü.

Zeljko Obradovic takımını fena azarladı
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Ankara’da düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73-65 mağlup etti. Son 2 dakikasına kadar eşit giden müsabakada Türk Telekom takımından Vladimr Stimac’ın kaçırdığı pozisyon sonrası Kostas Sloukas’ın basketi kazananı belirledi.

Zeljko Obradovic takımına isyan etti

OBRADOVİC KAPTAN MELİH'İ FENA AZARLADI

Maçın son periyodunda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının yaptığı basit hatalarla adeta kendinden geçti. Oyunun bir bölümünde kaptan Melih Mahmutoğlu’nu yanına çağırarak sert bir şekilde uyarılarda bulundu. Obradovic’in, Fenerbahçe Beko takım kaptanına fiziki müdahaleleri de gözlerden kaçmadı.

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