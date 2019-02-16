Zeljko Obradovic takımını fena azarladı

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Galatasaray'da yıllık 650 bin euro kazanan Sinan Gümüş, kendisini ıslıklayan taraftarları eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, "Yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansı hiç konuşulmuyor" dedi.

Sinan Gümüş: 4 milyon euro alanlar hiç ıslıklanmıyor

Fenerbahçe taraftarı, hakem kararlarına tepki göstermek için Göztepe Parkı'nda toplandı ve TFF aleyhinde tezahüratlar bulundu.

Benfica'nın Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup ettiği kadronun maliyetinin, sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Feghouli'nin yıllık maaşından daha az olması dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine yöneltilen "Hakemi nasıl buldunuz?" sorusuna "Hakemlerden şikayetçi değilim, hakemlerin yönetilme tarzından şikayetçiyim." cevabını verdi.

1 Yıldırım Demirören TFF başkanlığını bırakıyor İddaa ihalesini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Yıldırım Demirören'in federasyondaki görevinden istifa edeceği öğrenildi.

2 Rus forvetler Sadık Çiftpınar'ı geçemedi Kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıkan Sadık Çiftpınar, oynadığı futbolla göz doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu performans sonrası 26 yaşındaki stopere "Puyol" lakabını taktı.

3 Süper Lig'de kulüplerin istemediği hakemler Süper Lig'de hakemlerden şikayetçi olan kulüpler bazı isimlerin kendi maçlarında düdük çalmasını istemiyor. MHK de birçok hakemi büyük takımların maçlarına atayamıyor.

4 Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün monitöre baktığı halde penaltıyı vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

5 Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e İstiklal Marşı cevabı Fatih Terim, "Galatasaray'da İstiklal Marşı'nı kimse okumuyor" diyen Rıdvan Dilmen'e, "Biz kenarda çok güzel söylüyoruz. Marşı da en iyi biz söyleriz" diyerek cevap verdi.

6 Şampiyonlar Ligi'nin VAR tarafından iptal edilen ilk golü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçta atılan bir gol VAR tarafından geçersiz sayıldı.

7 Ali Koç: Fatih Terim kurnazlık yapıyor Ali Koç, Fatih Terim'in "Hakemler de insan, hata yapabilir" şeklindeki açıklamasına, "Kurnazlık yapıyor" diyerek cevap verdi.

8 Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararlarına tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk'e sitem etti.

9 Ali Koç'un hakem isyanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan hataları tek tek izleterek başarısızlığı hakemlere bağladı.