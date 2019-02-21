Zenit - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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16' Zenit'in oyunun başlangıcındaki baskısını kırmış durumdayız. Daha fazla rakip yarı sahada oynamaya başladık.
10' Victor Moses'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Lunev'in kucağında kaldı.
4' GOL.... Zenit 1-0 Fenerbahçe (Ozdoev)
Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. BAŞARILAR FENERBAHÇE...
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arıyor.
Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.
İLK 11'LER
Zenit: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif Elmas, Alper Potuk, Ayew