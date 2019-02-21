1 Zenit - Fenerbahçe - CANLI SKOR Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zenit'e konuk oluyor.

2 Gökhan Töre geleceğiyle ilgili kararını verdi Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve PAF takıma gönderdiği Gökhan Töre, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun rotasında İspanya ve İtalya var.

3 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

4 Sinan Gümüş: Fatih Hoca istemezse ayrılırım Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Sinan Gümüş, son olarak Benfica maçında ıslıklanmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği Fatih Terim'e bağlı.

5 Beşiktaşlı futbolcular suşi yedi Ahmet Kavalcı, Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcularını Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte ağırladı.

6 Fenerbahçe'yi Rusya'da soğuk bir hava bekliyor Bu akşam Rusya'da Zenit'le karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, sadece rakibiyle değil soğuk havayla da mücadele edecek.

7 Metehan, PSG'de profesyonel oldu Paris Saint-Germain, U19 Milli Takımımızda forma giyen Metehan Güçlü ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 Koeman'ın yeni adresi Umman Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.

9 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.